اليوم السابع
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بعد تأييد حبسه سنة.. دفاع سائق أوبر بقضية الفنانة هلا السعيد يستأنف على الحكم

الخميس، 10 أكتوبر 2024 02:24 م
بعد تأييد حبسه سنة.. دفاع سائق أوبر بقضية الفنانة هلا السعيد يستأنف على الحكم الفنانة هلا السعيد
كتب سليم علي

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يتقدم دفاع "سائق اوبر" المتهم بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام "التبول"، أثناء ركوب الفنانة هلا السعيد سيارته للوصول إلى أحد المدن الجديدة، بمعارضة استئنافية على الحكم الصادر ضد موكله بـ تأييد الحبس سنة وكفالة مالية ألف جنيه.

وقال على فايز محامى المتهم ، إن موكله تغيب عن جلسة الاستئناف على حبسه سنة وكفالة 1000 جنيه، بسبب ظروف مرضية أصابته.

بدأت الواقعة بعدما شاركت هلا السعيد عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو يوم 22 مايو الماضي،  أوضحت فيه إنها كانت في رحلة مع سائق أوبر المتهم على محور الضبعة، وفجأة توقف السائق وادعى أن سيارته تعطلت بسبب ارتفاع حرارتها.

وأشارت هلا أنها كانت تتواصل مع صديق لها عبر الهاتف وترسل له موقعها المباشر عندما لاحظت أن السائق يحاول فك حزام بنطاله، مدعيًا أنه مريض بالسكري ويحتاج إلى استخدام الحمام بشكل عاجل، وعبرت عن غضبها وأكدت أن الشركة المسؤولة عن السائقين يجب أن تُحاسب.


 







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