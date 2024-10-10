انهيار أرضى فى البرازيل تسبب فى دمار ميناء للشحن والعديد من المفقودين.. فيديو

فاطمة شوقى

تسبب انهيار أرضى في البرازيل، في انهيار ميناء للشحن والركاب على ضفاف نهر سوليمو، أحد روافد نهر الأمازون، في بلدية ماناكابورو، على بعد حوالي 100 كيلومتر من عاصمة الولاية ماناوس.

وقال ماورو سواريس، ضابط شرطة ماناكابورو، في مذكرة للدفاع المدني بالولاية، إن السلطات تبحث عن رجل يبلغ من العمر حوالي 36 عامًا وفتاة يقل عمرها عن ستة أعوام، حسبما قالت صحيفة بولسو البرازيلية.



وأوضح القائد العام لرجال الإطفاء، ألكسندر فريتاس، أن رجال الإنقاذ تحركوا عبر الأراضي المحيطة وكذلك النهر، بمساعدة الغواصين، مضيفا "سنواصل هذا العمل حتى يتم العثور على المفقودين".



وأظهرت الصور بعض المباني واقفة على حافة حفرة ضخمة عندما انهارت الأرض في المياه، ولم تكشف السلطات عن الأسباب المحتملة للانهيار الأرضي في ماناكابورو، لكنهم حذروا من "ظاهرة تساقط الأرض" على ضفاف الأنهار، نتيجة الجفاف الشديد الذي تشهده الولاية حاليا، والذي يمكن أن يسبب "كارثة طبيعية".



انهيار ارضى فى البرازيل



وقال مساعد وزير الدفاع المدني، كلوفيس أراوجو، إنهم أوصوا المجتمعات الواقعة على ضفاف النهر بتنفيذ "خطط طوارئ" لتجنب مآسي جديدة.



وعانت البرازيل في السنوات الأخيرة من انهيارات أرضية و فيضانات ناجمة عن الظواهر الجوية القاسية، والتي تعزى جزئيا إلى تغير المناخ.



ويعيش ما يقرب من تسعة ملايين من سكان أكبر دولة في أمريكا اللاتينية البالغ عددهم 215 مليون نسمة في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات، بحسب الرئاسة.