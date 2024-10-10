كتبت: هناء أبو العز

بعد حملة مكثفة وتنافسية ،تم انتخاب جمهورية قبرص اليوم عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2027.

وفي بيان صادر عن سفارة قبرص بالقاهرة، تشكل الانتخابات معلما هاما للدبلوماسية القبرصية، لأنه لأول مرة في تاريخها، تم انتخاب جمهورية قبرص لعضوية واحدة من أهم الهيئات في منظومة الأمم المتحدة، وبالتالي تعزيز البصمة الدبلوماسية على المستوى الدولي.

وحصلت قبرص على 167 صوتاً من 189 دولة عضو في الأمم المتحدة شاركت في العملية الانتخابية في نيويورك، والتي حضرها أيضاً وزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس.

وقال إن انتخاب قبرص لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو تتويج لجهودنا الطويلة الأمد والتزامنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، على الصعيدين المحلي والدولي.

ووفقا للبيان، ومع سجل قبرص في دعم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن قبرص على استعداد للمساهمة بشكل كبير في مشاورات مجلس حقوق الإنسان ومبادراته الرامية إلى معالجة التحديات المعاصرة، بما في ذلك الانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان.

وباعتبارها عضوًا منتخبًا في مجلس حقوق الإنسان، الذي يوجد مقره في جنيف، ستتاح لقبرص الفرصة لتسليط الضوء على القضايا التي تعتبرها ذات أهمية كبيرة، مثل حقوق الطفل، والمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وحقوق الفئات الضعيفة، وحقوق الإنسان. حماية التراث الثقافي. تهنئ وزارة الخارجية جميع موظفيها الذين عملوا لعدة أشهر من أجل انتخاب قبرص لعضوية مجلس حقوق الإنسان.

