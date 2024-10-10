انتخابات أمريكا 2024.. حملة كامالا هاريس تجمع مليار دولار فى 3 أشهر

كتبت نهال أبو السعود

كشفت مصادر مطلعة لشبكة إن بي سي الأمريكية أن المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية كامالا هاريس جمعت مليار دولار منذ دخولها السباق فى أواخر يوليو بعد انسحاب الرئيس جو بايدن، ما يمثل علامة فارقة فى جمع التبرعات بحملتها ضد منافسها الجمهورى دونالد ترامب.

تجاوز المرشحون الرئاسيون الآخرون، إلى جانب أحزابهم السياسية، علامة المليار دولار فى الانتخابات السابقة لكن هاريس تجاوزت هذه العتبة بوتيرة سريعة، ما يؤكد مدى تحول صعودها إلى قمة التذكرة الديمقراطية قبل شهرين ونصف تقريبًا في تمويل مسابقة البيت الأبيض هذا العام.

قالت سارة برينر، مديرة الأبحاث في مجموعة OpenSecrets غير الحزبية، التي تتعقب الأموال في الانتخابات: "من الواضح أن هاريس فعلت شيئًا غير مسبوق تمامًا"، ورفضت حملة هاريس التعليق، الا انه من المقرر ان تقدم الحملات الرئاسية تفاصيل كاملة عن جمع التبرعات والإنفاق في سبتمبر إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية في وقت لاحق من هذا الشهر.

ساعد الارتفاع في التبرعات هاريس على تجاوز المبالغ التي جمعتها حملة ترامب، حيث أعلن فريقه عن جمع ما يقرب من 430 مليون دولار بالاشتراك مع الحزب الجمهوري خلال الأشهر الثلاثة بين بداية يوليو ونهاية سبتمبر.

ووفقا للتقرير، تساعد لجان العمل السياسي الخارجية الممولة من قبل الجمهوريين الأثرياء ترامب على سد الفجوة المالية، وقادت لجنة العمل السياسي الخارجية الموالية لترامب، Make America Great Again، "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" الإنفاق الخارجي في السباق الرئاسي. لكن لجنة العمل السياسي التابعة لإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وداعم بارز لترامب، ضخت أكثر من 79 مليون دولار في انتخابات هذا العام.