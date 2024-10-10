اليونيفيل: قررنا البقاء فى مواقعنا ورفض طلبات إسرائيل للتحرك منها

محمد جمال

أكد مسئول باليونيفيل إن 3 مواقع أصيبت بإطلاق نار إسرائيلى ما أدى لإصابة جنديين من قواتنا، مؤكدا التواصل مع إسرائيل لمعرفة أسباب الهجوم، مضيفا إلى أن قوات اليونيفيل قررت البقاء في مواقعها ورفض طلبات إسرائيل للتحرك منها.

وأشار إلى أن القرار 1701 أنهى الصراع في 2006 وتنفيذه الآن أمر ملح، مؤكدا أن تنفيذ القرار 1701 هو الحل لإعادة السكان على حدود إسرائيل ولبنان.

واستطرد أن قوات اليونيفيل تريد خفض التصعيد وإعادة الهدوء على جانبي الخط الأزرق، مشيرا إلى أن قوات اليونيفل موجودة في جنوب لبنان بموجب تفويض أممي وستبقى فى مواقعها.