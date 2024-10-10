اليوم.. ذروة تساقط شهب الثوريات الجنوبية لهذا العام

كتب محمود راغب

تشهد سماء المنطقة العربية اليوم الخميس 10 اكتوبر 2024 ذروة تساقط شهب الثوريات الجنوبية هذه السنة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن شهب الثوريات الجنوبية من الزخات الصغيرة تنتج حوالي 5 الى 10 شهب بالساعة عند ذروتها في ظروف مثالية، وهناك نوعين منفصلين منها شهب "الثوريات الجنوبية" و "الثوريات الشمالية" والمميز بشأنها انها غنية بإنتاج كرات نارية عبارة عن شهب اكبر من الشهب المعتادة واكثر سطوعاً .

إن نقطة إشعاع هذه الشهب سوف ترتفع فوق الأفق الشرقي بعد حوالي الساعة السابعة مساءً، وستبقى بعد ذلك نشطة حتى طلوع الفجر، ومن المحتمل أن تكون الشهب في أفضل أحوالها عند حوالي 01:00 بعد منتصف الليل عندما تكون نقطة إشعاعها مرتفعه في السماء.

بشكل عام تنشط زخات الشهب سنوياً مع عبور الكرة الأرضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات حيث تضرب قطع بحجم حبة الحصى اعلى الغلاف الجوي وتحترق على إرتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب.

بتحديد سرعة واتجاه تلك الأجسام النيزكية عند اختراقها للغلاف الجوي للأرض يمكن تحديد مسارها عبر النظام الشمسي ومعرفة الجسم المسؤول عن انتاجها، وفي حالة شهب الثوريات الجنوبية فإن مصدرها المذنب 2P/ انك.

لمحاولة رؤية شهب الثوريات الجنوبية يجب ان يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن اضواء المدن ما بعد منتصف الليل حيث ستكون نقطة انطلاقها أمام نجوم الثور باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء .

بحسب التقديرات هناك فرصة لرؤيه حوالي 4 شهب بالساعة ومن الممكن ان يضيف التدفق الاخر لشهب الثوريات الشمالية بعض الشهب في وقت متأخر من الليل وحتى الفجر، علما بان العدد الفعلي للشهب المشاهدة لا يمكن تحديده بشكل دقيق.



جدير بالذكر انه بالتزامن مع ذروة نشاط الشهب سيكون القمر في طور التربيع آلأول وسوف يغرب ما قبل منتصف الليل ما سيترك السماء مظلمة لبقية الليل لمشاهدة الشهب.



