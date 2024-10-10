الولايات المتحدة تؤكد دعمها رئاسة ماليزيا المقبلة للآسيان

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أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن اليوم الخميس على دعم بلاده لرئاسة ماليزيا المقبلة للأسيان.

وجاء فى بيان على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اجتمع اليوم /الخميس/ مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، على هامش اجتماعات الآسيان فى فينتيان.



وأكد الجانبان أهمية الشراكة الشاملة بين الولايات المتحدة وماليزيا فى الذكرى السنوية العاشرة لها، وضرورة تعزيز الروابط بين الشعوب، والروابط الاقتصادية، والأمنية.



وشدد وزير الخارجية الأمريكى على دعم الولايات المتحدة لرئاسة ماليزيا المقبلة للآسيان، وتناول الفرص المتاحة لزيادة التعاون لتعزيز الاستقرار الإقليمى فى دعم منطقة هندو-باسيفيك حرة ومفتوحة وآمنة وقادرة على الصمود ومزدهرة.



كما أكد الطرفان الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وبدء جهود إعادة الإعمار فى غزة.