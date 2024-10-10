اليوم السابع
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الخميس، 10 أكتوبر 2024 09:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكرملين: الغرب يضغط على بعض الدول كى لا تشارك فى قمة "بريكس" المقبلة

الخميس، 10 أكتوبر 2024 08:04 م
الكرملين: الغرب يضغط على بعض الدول كى لا تشارك فى قمة "بريكس" المقبلة بوتين
أ ش أ

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 قال مستشار الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، اليوم الخميس، إن هناك دولا راغبة فى حضور قمة "بريكس" المقبلة، المقرر عقدها فى مدينة كازان الروسية، تتعرض لضغوطات من الغرب.


وذكر أوشاكوف، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية،"بالطبع هناك دول بعينها يتم الضغط عليها" كى لا تشارك فى القمة التى تعقد تحت رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" هذا العام.


وأشار إلى أن التمثيل الدبلوماسى فى قمة "بريكس" كبير جدًا ويشمل دول إفريقية أيضًا، "فالحقائق تتحدث عن نفسها، ولكن بالطبع لا يمكن تجنب الضغط الذى يُمارس تجاه بعض الدول وأعتقد أنه سوف يستمر"، بحسب قوله.


كما أوضح المسؤول الروسى بالكرملين: "ربما ليست كل دول العالم تود نجاح قمة كازان"، مؤكدًا: "أن هذا الأمر واضح تمامًا".

يُشار إلى أنه فى الأول من يناير تولت روسيا الرئاسة الدورية لمجموعة دول البريكس التى تضم حاليا عشر دول، وسيكون الحدث الرئيسى للرئاسة الروسية هو قمة البريكس فى كازان.







بوتين

قمة بريكس

كازان

موسكو




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