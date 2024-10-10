كتب محمود عبد الراضى

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القاء القبض على 4 عاطلين بالإسكندرية بحوزتهم 56 كيلو حشيش و500 جرام هيروين قدرت قيمته بنحو 4.5 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من نطاق محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:

- (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

- (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

- (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

- (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (500 جرام لمخدر الهيروين).

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (4,5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.