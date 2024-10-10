اليوم السابع
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الخميس، 10 أكتوبر 2024 03:33 م
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القبض على مدير شركة صادر ضده 100 حكم قضائى فى بولاق الدكرور

الخميس، 10 أكتوبر 2024 03:15 م
القبض على مدير شركة صادر ضده 100 حكم قضائى فى بولاق الدكرور متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على مدير شركة  صادر ضده 100 حكم قضائي في بولاق الدكرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تكشف عن تردد مدير شركة، صادر ضده 100 حكم قضائي،  على شقة ببولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة تجاهه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 







تنفيذ احكام

ضبط مدير شركة

بولاق الدكرور

امن الجيزة



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