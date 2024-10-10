العثور على جثة طفلة حديثة الولادة فى السيدة زينب

كتب عبد الرحمن سيد

عثر رجال المباحث على جثة طفلة حديثة الولادة متوفية وبجوارها سجادة صلاة فى السيدة زينب، تم نقلها إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من الأهالى بالعثور علي جثة طفلة حديثة الولادة دائرة القسم، بالانتقال والفحص وجدت جثة طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر حوالي شهرين فى حالة تعفن "دون إصابات"، وبجوارها سجادة صلاة، وقطعة قماشية، وكيس بلاستيك .

بسؤال المبلغ عامل 45 عاما بمحل بقاله ومقيم بمحل البلاغ، أيد ما سبق، ونفي علمه بملابسات الواقعة، وكُلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.