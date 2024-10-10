العثور على جثة شاب ملقاه بجوار مصنع للقمامة فى السنبلاوين

الدقهلية شريف الديب

عثر أهالي مدينة السنبلاوين على جثمان شاب ملقي على الأرض بناحية طريق الزقازيق بجوار مصنع تدوير القمامة.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز شرطة السنبلاوين بالعثـور على جثــمان شاب.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشاب يدعى أيمن احمد السيد الشربيني 16 سنة من قرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين، تم استدعاء سيارة الإسعاف، ونقل الجثمان لمستشفى السنبلاوين العام، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتحويل الجثمان إلى مستشفي المنصورة الدولي للتشريح وبيان اسباب الوفاة.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، ومباشرة النيابة التحقيقات، و التى طلبت سرعة التحريات حول الحادث، وأسباب تواجد الشاب فى المكان



