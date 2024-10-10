الصحة العالمية: اللقاحات تقلل استخدام المضادات الحيوية بـ2.5 مليار جرعة سنويا

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إن زيادة الاستثمار في اللقاحات قد يؤدي إلى تجنب الوفيات الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات، والحد من استخدام المضادات الحيوية وتوفير المال في علاج الالتهابات المقاومة.

وأضافت منظمة الصحة الغالمية فى بيان لها ، إنه وجد تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات ضد 24 مسببًا للأمراض يمكن أن يقلل من عدد المضادات الحيوية المطلوبة بنسبة 22% أو 2.5 مليار جرعة يومية محددة على مستوى العالم كل عام، مما يدعم الجهود العالمية لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات. في حين أن بعض هذه اللقاحات متاحة بالفعل ولكنها غير مستخدمة بشكل كافٍ، فإن البعض الآخر يحتاج إلى التطوير وطرحه في السوق في أقرب وقت ممكن.

وأضافت، إنه تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تصبح البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات غير قادرة على الاستجابة للأدوية المضادة للميكروبات، مما يجعل الناس أكثر مرضًا ويزيد من خطر المرض والوفاة وانتشار العدوى التي يصعب علاجها. وترجع مقاومة مضادات الميكروبات إلى حد كبير إلى سوء استخدام المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها، ولكن في الوقت نفسه، لا يتمكن العديد من الناس في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى المضادات الحيوية الأساسية. وفي كل عام، يرتبط ما يقرب من 5 ملايين حالة وفاة بمقاومة مضادات الميكروبات على مستوى العالم.

وأوضحت، تشكل اللقاحات جزءًا أساسيًا من الاستجابة للحد من مقاومة مضادات الميكروبات لأنها تمنع العدوى وتقلل من استخدام المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها وتبطئ ظهور وانتشار مسببات الأمراض المقاومة للأدوية.

ويتوسع التقرير الجديد في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية ونُشرت في مجلة BMJ Global Health العام الماضي. ويقدر التقرير أن اللقاحات المستخدمة بالفعل ضد المكورات الرئوية، والمستدمية النزلية من النوع ب (Hib، وهي بكتيريا تسبب الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا) والتيفوئيد يمكن أن تجنب ما يصل إلى 106000 حالة وفاة مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات كل عام. ويمكن تجنب 543000 حالة وفاة إضافية مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات سنويًا عندما يتم تطوير لقاحات جديدة ضد السل والكلبسيلة الرئوية وتوزيعها عالميًا. وفي حين أن لقاحات السل الجديدة في مرحلة التجارب السريرية، فإن لقاحًا ضد الكليبسيلة الرئوية في مرحلة مبكرة من التطوير.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن معالجة مقاومة مضادات الميكروبات تبدأ بالوقاية من العدوى، واللقاحات من بين أقوى الأدوات للقيام بذلك. الوقاية خير من العلاج، وزيادة فرص الحصول على اللقاحات الحالية وتطوير لقاحات جديدة للأمراض الحرجة، مثل السل، أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح وتغيير مسار مقاومة مضادات الميكروبات".

اللقاحات هي المفتاح لمنع العدوى



يتعرض الأشخاص الذين تلقوا التطعيم لعدد أقل من الإصابات وهم محميون من المضاعفات المحتملة الناجمة عن العدوى الثانوية التي قد تتطلب أدوية مضادة للميكروبات أو تتطلب الدخول إلى المستشفى، وقد حلل التقرير تأثير اللقاحات المرخصة بالفعل وكذلك اللقاحات في مراحل مختلفة من التطوير.

وقالت المنظمة، إنه يمكن أن توفر العقدية الرئوية 33 مليون جرعة من المضادات الحيوية، إذا تم تحقيق هدف أجندة التحصين 2030 المتمثل في تطعيم 90% من أطفال العالم، بالإضافة إلى كبار السن، يمكن أن يوفر التيفوئيد 45 مليون جرعة من المضادات الحيوية، إذا تم تسريع إدخالها في البلدان ذات العبء المرتفع.



الملاريا التي يسببها المتصورة المنجلية قد تنقذ ما يصل إلى 25 مليون جرعة من المضادات الحيوية، والتي غالبا ما يتم إساءة استخدامها لمحاولة علاج الملاريا، ويمكن أن يكون للسل أكبر الأثر بمجرد تطويره، إذ يمكن أن يوفر ما بين 1.2 إلى 1.9 مليار جرعة من المضادات الحيوية - وهو جزء كبير من 11.3 مليار جرعة تستخدم سنويا ضد الأمراض التي يغطيها هذا التقرير.



يمكن أن تؤدى اللقاحات إلى خفض التكاليف الاقتصادية الكبيرة لمقاومة مضادات الميكروبات بشكل كبير.

وعلى الصعيد العالمى، تقدر تكاليف المستشفيات لعلاج مسببات الأمراض المقاومة للأدوية التي تم تقييمها في التقرير بنحو 730 مليار دولار أمريكي سنويا. وإذا أمكن طرح اللقاحات ضد جميع مسببات الأمراض التي تم تقييمها، فقد يؤدي ذلك إلى توفير ثلث تكاليف المستشفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات.

وأضافت المنظمة ، إننا في احتياج إلى نهج شامل يركز على الإنسان ويطبق في مختلف أنظمة الرعاية الصحية للوقاية من العدوى وتشخيصها وعلاجها. ويرى هذا النهج أن التطعيم يشكل عنصراً أساسياً في منع مقاومة مضادات الميكروبات، وهو نهج مؤثر بشكل خاص عندما يقترن بتدخلات أخرى.

في الاجتماع الرفيع المستوى التاسع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في 26 سبتمبر، وافق زعماء العالم على إعلان سياسي يلتزم بمجموعة واضحة من الأهداف والإجراءات، بما في ذلك الحد من الوفيات البشرية المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات والتي تقدر بنحو 4.95 مليون حالة سنويا بنسبة 10% بحلول عام 2030. ويؤكد الإعلان على جوانب رئيسية، بما في ذلك أهمية الوصول إلى اللقاحات والأدوية والعلاجات والتشخيصات، مع الدعوة إلى حوافز وآليات تمويل لدفع البحث الصحي متعدد القطاعات والابتكار والتطوير في معالجة مقاومة مضادات الميكروبات.