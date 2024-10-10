السفارة الروسية فى طهران تحذر مواطنيها بضرورة التقيد بالإجراءات الأمنية

محمد جمال

أوصت السفارة الروسية فى طهران، اليوم مواطنيها بضرورة التقيد بالإجراءات الأمنية لاحتمال وقوع ضربة إسرائيلية ضد منشآت إيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اجتماع للمجلس المصغر سينعقد الليلة، وسوف يكون حاسما بشأن خيارات الرد على طهران، وسيتم فيه تحديد الأهداف وموعد الرد الإسرائيلى.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن واشنطن تسعى للتأكد من أن الرد الإسرائيلي لن يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى حرب إقليمية، مشيرة إلى أن واشنطن تقرر إرسال قائد القيادة الوسطى لتحقيق أقصى قدر من التنسيق مع إسرائيل بشأن ردها.