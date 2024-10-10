الداخلیة تضبط 368 قضية مخدرات و166 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 368 قضية مخدرات، 166 قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ 85136 حكم قضائى متنوع وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
الداخلیة تضبط 368 قضية مخدرات و166 قطعة سلاح خلال 24 ساعةالخميس، 10 أكتوبر 2024 10:52 ص
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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