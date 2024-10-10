الداخلیة تضبط 368 قضية مخدرات و166 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 368 قضية مخدرات، 166 قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ 85136 حكم قضائى متنوع وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.