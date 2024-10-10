اليوم السابع
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الخميس، 10 أكتوبر 2024 03:37 م
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الداخلیة تضبط 368 قضية مخدرات و166 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

الخميس، 10 أكتوبر 2024 10:52 ص
الداخلیة تضبط 368 قضية مخدرات و166 قطعة سلاح خلال 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 368 قضية مخدرات، 166 قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ 85136 حكم قضائى متنوع وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.







حملات امنية

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وزارة الداخلية

قضايا مخدرات



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