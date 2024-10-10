الداخلية تكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على فيس بوك لمشاجرة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات تداول مقطع فیدیو عبر موقع "فیس بوك"، یتضمن حدوث مشاجرة بین بعض الأشخاص بالقاھرة، وضبط طرفى المشاجرة.

فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لكشف ملابسات تداول مقطع فیدیو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فیس بوك"، یتضمن حدوث مشاجرة بین بعض الأشخاص وقیام أحدھم بإشعال "ألعاب ناریة" بدائرة قسم شرطة النزھة بالقاھرة.

بالفحص تبین حدوث المشاجرة بین كلٍ من (طرف أول "طبیبان أسنان" – طرف ثان "3 طلاب") بسبب لھو الطرف الثانى وإحداث ضوضاء أمام عیادة الطرف الأول بدائرة القسم، تعدى خلالھا الطرفان على بعضھما البعض بالضرب، وقیام طالب بإشعال ألعاب ناریة أثناء المشاجرة، نتج عن ذلك إصابة طبیب وطالب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم، ولم یتم تحریر محضر لقیامھم بالتصالح فیما بینھم.

عقب تقنین الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (2 عصا خشبیة)، وبمواجھتھم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.