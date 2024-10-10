الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو لسیارة تسير عكس الاتجاه بالقاھرة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد إسماعيل

كشف الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فیدیو على موقع "فیس بوك"، تضمن قیام قائد سیارة بالسیر عكس الاتجاه بالقاھرة، وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لكشف ملابسات تداول مقطع فیدیو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فیس بوك"، متضمناً قیام قائد سیارة "مینى باص" بالسیر عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة القطامیة بالقاھرة، معرضاً حیاتھ والمواطنین للخطر.

بالفحص وإجراء التحریات أمكن تحدید وضبط السیارة وقائدھا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة والإدرایة تجاه السیارة وقائدھا.