اليوم السابع
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الداخلية تتمكن من ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط وبحوزتهم 14 قطعة سلاح نارى

الخميس، 10 أكتوبر 2024 12:02 م
الداخلية تتمكن من ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط وبحوزتهم 14 قطعة سلاح نارى أسلحة نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين بأسيوط لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وبحوزتها 14 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات.

 

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وحيازتها بطرق غير مشروعة فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة متخدان من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 2 بندقية آلية و4 بندقية خرطوش وطبنجة و7 فرد محلى و15 خزينة متنوعة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و2 جراب و3 حقيبة حمل ذخائر ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" سيارة ملاكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.







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اسيوط




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