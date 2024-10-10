الخارجية الصينية: الإرادة السياسية مطلوبة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

أ ش أ

قالت المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن الأزمة المستمرة منذ عام في قطاع غزة والمنطقة، لن تنتهي بدعم طرف واحد عسكريا .. مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى إرادة سياسية وجهود دبلوماسية، خاصة من الدول ذات النفوذ، من أجل إنهائها".

وأوضحت المتحدثة الصينية- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصينية، الأربعاء، أن الأزمة في غزة مستمرة منذ أكثر من عام، وأنها تسببت في مقتل أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت أنه على الرغم من اتفاق المجتمع الدولي على وجوب تخفيف التوترات وإنهاء العنف وحماية المدنيين، إلا أنه لم يتم حتى الآن منع وقوع كوارث إنسانية في المنطقة.

وأردفت: "لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، هناك حاجة إلى إرادة سياسية وجهود دبلوماسية، وليس للأسلحة والذخائر والعقوبات الأحادية الجانب".