اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2024 05:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الصينية: الإرادة السياسية مطلوبة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

الخميس، 10 أكتوبر 2024 04:00 ص
الخارجية الصينية: الإرادة السياسية مطلوبة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط الصين - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المتحدث باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن الأزمة المستمرة منذ عام في قطاع غزة والمنطقة، لن تنتهي بدعم طرف واحد عسكريا .. مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى إرادة سياسية وجهود دبلوماسية، خاصة من الدول ذات النفوذ، من أجل إنهائها".

وأوضحت المتحدثة الصينية- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصينية، الأربعاء، أن الأزمة في غزة مستمرة منذ أكثر من عام، وأنها تسببت في مقتل أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت أنه على الرغم من اتفاق المجتمع الدولي على وجوب تخفيف التوترات وإنهاء العنف وحماية المدنيين، إلا أنه لم يتم حتى الآن منع وقوع كوارث إنسانية في المنطقة.

وأردفت: "لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، هناك حاجة إلى إرادة سياسية وجهود دبلوماسية، وليس للأسلحة والذخائر والعقوبات الأحادية الجانب".







الصين

اخبار الصين

ماو نينغ

قطاع غزه

حرب غزه

حرب اباده

حرب لبنان

عام على حرب غزة

عام على طوفان الاقصي

حرب غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

ذكري عام علي طوفان الاقصي

ذكري عام علي عدوان غزة

بنيامين نتنياهو

جو بايدن

يحيي السنوار

يحيى السنوار

السنوار

حماس

حركة حماس

وقف اطلاق النار في غزة

اخبار غزة

شهداء غزة

اخبار غزة اليوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة