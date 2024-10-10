الجيش الإسرائيلى يستهدف 3 مواقع لـ"اليونيفيل" وسقوط إصابات

إيمان حنا

فى تطور خطير على صعيد حرب لبنان، استهدف الجيش الإسرائيلى ثلاثة مواقع لـقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جنوبى لبنان"اليونيفيل"، وفق موقع لبنان.

وفى هذا السياق، أصيب جنديين من القوات بجروح طفيفة كما لحقت أضرار ببرج المراقبة فى مركز "اليونيفيل" الرئيسى فى رأس الناقورة جراء الاستهداف الإسرائيلى.

وكانت قوة اليونيفيل قد رفضت طلبا إسرائيليا مؤخرا ، لإخلاء مواقع بالخطوط الأمامية.



وفى السياق نفسه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن اليونيفيل تعرب عن قلقها العميق إزاء الأنشطة الأخيرة للجيش الإسرائيلى قرب أحد مواقعها فى لبنان.



وأضاف أنه من غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التى تنفذ تفويضا من مجلس الأمن.

وجدد رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان جينين هينيس بلاسخارت، الدعوة لوقف إطلاق النار فى لبنان والتوصل إلى حل تفاوضى لإنهاء العنف.

وقال لازارو وهينيس بلاسخارت إن "زيادة حدة العنف والتدمير لن تحل القضايا الجوهرية ولن تجلب الأمن لأى طرف على المدى الطويل، بل العكس هو الصحيح، إن الحل التفاوضى هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار الذى يتوق إليه ويستحقه المدنيون على جانبى الخط الأزرق. وقد آن الأوان للتحرك فى هذا الاتجاه".