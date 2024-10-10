الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر العقارى

كتب أحمد إسماعيل

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 6382 لسنة 2024، والخاص بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر العقارى بعدد من المحافظات.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142لسنة 1964بنظام السجل العيني ، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة.



وعلى قرار وزير العدل رقم 2089 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسري ، عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات الجيزة ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان ، الدقهلية ، البحيرة ،المنوفية ، الإسماعيلية ، الغربية ، دمياط ، كفر الشيخ .



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