البابا تواضروس يستقبل وفدا سياحيا بالكاتدرائية

كتبت: بتول عصام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، وفدا سياحيا، ضمن رحلة نظمتها الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في ألمانيا، لزيارة أهم نقاط مسار العائلة المقدسة.

رحب بهم قداسة البابا وأعطاهم نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ونشأتها، وعن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

واختتم متمنيًا لهم زيارة ممتعة لمصر وآثارها العريقة وأن يتعرفوا من خلال زياراتهم على صفحات مضيئة من التاريخ المصري، ورافق الوفد القس فيلبس جورج كاهن الكنيسة القبطية في فرانكفورت بألمانيا.