البابا تواضروس الثانى يستقبل رئيس المجلس القومي للطفولة ومندوب مصر بالأمم المتحدة

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعددًا من أعضاء المجلس.

وتناول اللقاء مناقشة الخدمات التي يقدمها المجلس، ومن أبرزها خط نجدة الطفل ودوره في حماية حقوق الأطفال، وأهمية التوعية والتدريب، بالإضافة إلى التأكيد على الدور الحيوي لرجال الدين في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز قيم الحماية والرعاية للأطفال.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم بمكتب الأمم المتحدة بچنيڤ.

وهنأه قداسة البابا بتوليه منصبه الجديد، وقدم له نبذة عن كنيستنا في چنيڤ، وتمنى قداسته التوفيق للسفير في مهمته الجديدة.