الاتحاد الأوروبى يطلق عملية جسر جوى إنسانى للبنان

بروكسل (أ ش أ)

أعلن الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، بأنه يحشد جميع أدوات الاستجابة للطوارئ المتاحة له لدعم الأشخاص المتضررين من الأزمة المستمرة فى لبنان.

وجاء في بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمي،" أن الاتحاد الأوروبي أطلق اليوم عملية جسر جوي إنساني تتألف من 3 رحلات جوية من دبي وبرينديزي، حيث من المقرر أن تصل أول رحلة إلى بيروت غدا الجمعة وستنقل الرحلات مخزونات مملوكة للاتحاد الأوروبي بما في ذلك مواد النظافة والبطانيات ومستلزمات المأوى في حالات الطوارئ، من بين أشياء أخرى".

وأضاف البيان أنه من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، يتم تسليم المساعدات من إسبانيا وسلوفاكيا وبولندا وفرنسا وبلجيكا إلى بيروت منذ الأسبوع الماضي، مع نقل المزيد من المساعدات من اليونان في الأيام المقبلة في حين تمول المفوضية الأوروبية تكاليف نقل هذه الإمدادات وتضمن التنسيق السلس.

وتشمل الإمدادات التي تبرعت بها الدول الأعضاء الأدوية والمواد الطبية التي تعتبر ضرورية لمساعدة الأشخاص في لبنان الذين يفتقرون إلى الوصول إلى الرعاية الصحية الطارئة، خاصة بالنسبة للنازحين قسرًا.

وأكد الاتحاد الأوروبي - في ختام بيانه - أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع له سيظل على اتصال وثيق بالدول الأعضاء والشركاء الإنسانيين لتعبئة المزيد من المساعدات، مع الإشارة إلى أن المساعدة الأخيرة تأتي بالإضافة إلى نحو 104 ملايين يورو من المساعدات الإنسانية التي خصصها الاتحاد الأوروبي للبنان هذا العام، بما في ذلك مخصصات الطوارئ الأخيرة.

