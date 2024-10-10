الاتحاد الأوروبى يدين الهجوم الإسرائيلى على قواعد "اليونيفيل" فى لبنان

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أعرب مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم /الخميس/، عن إدانته للهجوم الإسرائيلى على قواعد قوات الأمم المتحدة فى لبنان "اليونيفيل"، مؤكدًا أنه تصرف "غير مقبول " و"غير مبرر".



وقال بوريل، فى تغريدة دونها عبر منصة /إكس/ "إن الاتحاد الأوروبى يؤكد مجددا دعمه الكامل لبعثة حفظ السلام الأممية "يونيفيل"، بحسب ما نقلت صحيفة / الجارديان / البريطانية.



وأضاف:"أننا ندين هذا الفعل غير المقبول والذى لا مبرر له على الإطلاق".. مُشيرًا إلى أن هناك خط أحمر آخر تم تجاوزه فى لبنان.



وأعلنت "اليونيفيل" فى وقت سابق من اليوم تعرض مقراتها ومواقع قريبة فى جنوب لبنان لقصف متكرر، وسط التصعيد على طول الحدود اللبنانية، مما أسفر عن إصابة إثنين من أفرادها بنيران دبابة إسرائيلية.



يذكر أن الجيش الإسرائيلى لم يصدر أى بيان أو تعليق على هذا الحادث حتى الآن.