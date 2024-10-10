اعترافات لصوص الدراجات النارية فى مغاغة بالمنيا: نفذنا 14 جريمة سابقة

كتب سليم على

أدلى 8 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المنيا ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم فى الإجرامى في سرقة الدراجات النارية من المواطنين فى مركز شرطة مغاغة.

وكشفت التحريات ، أن المتهمين لـ 6 منھم معلومات جنائیة، واعترفا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات الناریة وإعادة بیعھا، واعترفوا بارتكاب 14 واقعة وبإرشادھم تم ضبط كافة المسروقات.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.