اضطرابات وهلاوس.. العلاقة بين عبقرية فان جوخ وأمراضه النفسية

كتبت إيناس البنا

يصادف اليوم العاشر من أكتوبر اليوم العالمي للصحة النفسية، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الهدف العام لهذا اليوم هو زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية في جميع أنحاء العالم وتعبئة الجهود لدعم الصحة النفسية.

وهناك شخصيات مشهورة على مر العصور عانت من مشكلات نفسية عصبية طوال حياتها وماتت بسببها، منها الرسام الهولندي الشهير فنسنت فان جوخ (1853-1890) ولعل ما يجعل فان جوخ محبوبًا هو حقيقة أن لوحاته هي شهادة على حياته القصيرة الحزينة، المليئة بالألم.

ووفقا لتقرير موقع downtoearth عانى فان جوخ من تقلبات مزاجية شديدة، بما في ذلك فترات طويلة من الاكتئاب ونوبات مطولة من حالات النشاط الشديد والتقلب والإنتاجية، وأنماط النوم المتغيرة، والهلوسة البصرية والسمعية، والتهيج الشديد والعنف الملحوظ، وشخصيته قبل المرض، تجعله موضوعًا مثيرًا للاهتمام للكثيرين.

من ماذا عانى فان جوخ؟

في ورقة البحثية لعام 2020 بعنوان رؤية جديدة للمشاكل العقلية التي عانى منها فنسنت فان جوخ؛ تشمل اضطرابًا ثنائي القطب، إلى جانب اضطراب الشخصية الحدية، وربما عانى أيضًا من سوء التغذية بسبب نمط الحياة غير الصحي، والصرع.

لكن هل لعب مرض فان جوخ العقلي دوراً في عبقريته كفنان؟

ذكر التقرير أن حقيقة إصابة العديد من الشخصيات المحورية في الفنون والعلوم بأشكال مختلفة من المرض العقلي، تجعل من المستحيل تقريباً أن يكون هناك ارتباط بين الإبداع والاضطراب النفسى بالصدفة فقط، لقد سعينا إلى إيجاد تفسير علمى لهذا الارتباط، ورغم أنه قد يكون هناك ارتباط بين هاتين الخاصيتين، إلا أنه ليس بالضرورة سببياً.

ويضيف أن الاستعداد للإبداع الأكبر قد يحدث دون وجود مرض عقلي والعكس صحيح؛ وحقيقة أن كليهما قد يتواجدان معًا قد ترجع إلى مشاركة آليات عصبية أو وراثية مماثلة.