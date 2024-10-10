استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية وشهدت استقرارار اليوم :
- الطماطم 23 جنيها.
البصل 13.5 جنيه .
- البطاطس بـ 23 جنيها.
- الجزر بـ 37.5 جنيه .
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 17 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات
- الكوسة بـ 15 جنيها.
-الباذنجان العروس 10 جنيهات .
- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.
الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 7.5جنيه.
- الموز البلدي بـ 30 جنيها.
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