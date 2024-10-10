اليوم السابع
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إعصار ميلتون يضرب وسط فلوريدا ويتسبب فى انقطاع الكهرباء.. صور

الخميس، 10 أكتوبر 2024 10:36 ص
إعصار ميلتون يضرب وسط فلوريدا ويتسبب فى انقطاع الكهرباء.. صور إعصار ميلتون
وكالات

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ضرب إعصار ميلتون وسط فلوريدا، الخميس، بعد أن هبط على يابسة الساحل الغربي للولاية الأمريكية قبل ساعات، مما أثار أعاصير مدمرة وحطم منازل وقطع الكهرباء عن نحو مليوني شخص.

 

الاعصار
 

 

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار هبط على اليابسة في حوالي الساعة 8:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأربعاء (0030 بتوقيت جرينتش)، كإعصار من الفئة الثالثة، وكان مصحوباً برياح بلغت سرعتها القصوى 195 كيلومتراً في الساعة بالقرب من سيستا كي.

وبحلول الساعة 11 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت سرعة الرياح إلى 165 كيلومتراً في الساعة؛ مما حول ميلتون إلى إعصار من الفئة الثانية رغم أنه لا يزال يعتبر خطيراً جداً، وكانت عين الإعصار على بعد 120 كيلومتراً جنوبي غرب أورلاندو في وسط الولاية.

جانب من الاعصار

وقال مركز الأعاصير إن حالة طوارئ بسبب الفيضانات لا تزال سارية في منطقة خليج تامبا، التي تشمل مدن تامبا وسانت بطرسبرج وكلير واتر.

وقال رون دي سانتس حاكم تامبا باي إن ميلتون تسبب أيضاً في إثارة 19 إعصاراً على الأقل مما ألحق أضراراً بالعديد من المناطق، ودمر حوالي 125 منزلاً معظمها متنقلة.

ميلتون
 

 

ونقلت قناة NBC News عن كيث بيرسون قائد شرطة منطقة سانت لوسي، قوله إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما جراء ما يشتبه أنه إعصار في فورت بيرس على الساحل الشرقي لـ فلوريدا .

وأفادت NBC نقلاً عن بيرسون بأن نحو مئة منزل دمرت في المنطقة التي ضربها نحو 17 إعصاراً.

وبحسب موقع باور أوتيج الإلكتروني، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.8 مليون منزل وشركة في فلوريدا، ومن المتوقع أن يعبر الإعصار شبه جزيرة فلوريدا خلال الليل، ويخرج إلى المحيط الأطلسي، وهو لا يزال بقوته كإعصار، الخميس.

 







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