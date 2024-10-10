اليوم السابع
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إصابة 7 أطفال فى حادث انقلاب سيارة بالصحراوى الشرقى

الخميس، 10 أكتوبر 2024 09:30 ص
إصابة 7 أطفال فى حادث انقلاب سيارة بالصحراوى الشرقى انقلاب سياره - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 7 أطفال اليوم الخميس في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية غياضة الشرقية بدائرة مركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية غياضة الشرقية.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف  فرع بني سويف برئاسة  الدكتور عمرو عثمان بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث .

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي: إسلام جمال عبد المنعم 14 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات، عبود نور عبود حسن 12 سنة، مصابًا جرح قطعي باليد اليمنى سحجات بالجسم، يوسف رمضان عبد الحميد 14 سنة كدمات بالجسم، محمود سيد سيد نبهان 13 سنة كدمات بالجسم، محمود ثابت ثابت محمد ربيع 15 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، عمرو احمد عبد المنعم 13 سنة سحجات بالجسم، علي جمال فرج 14 سنة، مصابًا بسحجات بالوجه.

 







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