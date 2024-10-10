إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بالطريق الإقليمى بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 11 شخصا فجر اليوم الخميس، بإصابات تنوعت بين جروح وكسور متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارة سوزوكي بأخرى ربع نقل؛ وذلك بالطريق الإقليمي أمام قرية السعديين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارة سوزوكي بأخرى ربع نقل بالطريق الإقليمي أمام قرية السعديين التابعة لمركزمنيا القمح.

أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا بسحجات وكسور وجروح متنوعة بالجسم وجرى نقل المصابين جميعا بواسة 4 سيارات إسعاف إلى المستشفيات القريبة، لتقديم لهم الخدمات الطبية اللازمة والعاجلة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، ورفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

