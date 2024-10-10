اليوم السابع
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لتقديم خدمات متميزة للطلاب

إدارة الوافدين بجامعة حلوان تعقد اجتماعًا مع مسؤولي البكالوريوس بالكليات

الخميس، 10 أكتوبر 2024 11:03 ص
إدارة الوافدين بجامعة حلوان تعقد اجتماعًا مع مسؤولي البكالوريوس بالكليات اجتماع إدارة الوافدين بجامعة حلوان
محمد صبحى

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نظمت إدارة الوافدين بـ جامعة حلوان اجتماعًا مع الإداريين المسؤولين عن مرحلة البكالوريوس في كليات الجامعة، بناءً على توجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

حضر الاجتماع الدكتور هيثم سويلم، المدير التنفيذي لشؤون الطلاب الوافدين، والدكتور عادل المهدي، والدكتورة مونيكا موريس، نواب المدير، بالإضافة إلى هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، و منى القاضي، مدير الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب، و علي سلامة، المدير الإداري لإدارة الوافدين.

تم خلال الاجتماع مناقشة القواعد المالية المتعلقة بالطلاب الوافدين، مع الرد على كافة الاستفسارات المقدمة من الإداريين.

كما تم التأكيد على أهمية تيسير جميع الإجراءات الإدارية للطلاب الوافدين، وضرورة تقديم الدعم الكامل لهم. وقد تم التشديد على أن أي مشكلة إدارية تواجه الطلاب في أي كلية يجب الرجوع فيها مباشرة إلى إدارة الوافدين لضمان حلها بسرعة وكفاءة.

حيث تلتزم جامعة حلوان بتقديم خدمات متميزة ومتنوعة للطلاب الوافدين، وتشمل هذه الخدمات عددًا من البرامج الأكاديمية المتخصصة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مما يعزز مكانة الجامعة كوجهة تعليمية رائدة للطلاب من مختلف الجنسيات.







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