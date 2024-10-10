إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمول

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمةالجنح، بتهمة سرقة اجهزة "لاب توب، هواتف محمول" بالبساتين.

وتمكنت الجهود من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض)، لقيامهما بسرقة (5 أجهزة لاب توب – 8 هواتف محمولة) من داخل إحدى الشركات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.



كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.