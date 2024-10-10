أنت ما تأكله.. كيف يؤثر الطعام على صحتك النفسية؟

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يكون نظامنا الغذائي أداة بسيطة ولكنها قوية لتعزيز الصحة العقلية، لذا في المرة القادمة التي تجلس فيها لتناول وجبة، اسأل نفسك: هل هذا الطعام يغذي جسمك أم حالتك النفسية؟.. في هذا التقرير نتعرف على تأثير الطعام الذى تتناوله على صحتك، بحسب موقع "تايمز ناو".

قالت الدكتورة نيشتا جين، أخصائية علم النفس واستشارى الصحة النفسية، إن هناك تأثيرا قويا للطعام على كل من الجسم والعقل.

وأضافت: "إن مقولة،" أنت ما تأكله، "تحمل حقيقة أكثر مما قد نعتقد"، حيث يعتمد الدماغ، الذي يتحكم في عواطفنا، على العناصر الغذائية ليعمل بشكل مثالي.

وفقًا لجين، فإن اتباع نظام غذائي صحي مليء بالفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة يعزز الاستقرار العاطفي من خلال تحسين صحة الأمعاء.

غالبًا ما يُشار إلى الأمعاء باسم "الدماغ الثاني"، وتنتج ما يقرب من 90٪ من السيروتونين في الجسم، وهو ناقل عصبي ينظم الحالة المزاجية والنوم والشهية.

وأوضحت جين أن الأطعمة المصنعة، على الرغم من أنها تمنحنا الطاقة في البداية، إلا أنها تؤدي بسرعة إلى انهيار يجعلنا نشعر بالخمول والانفعال.

وحذرت قائلة: "يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى حدوث التهاب في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ، مما يؤدي إلى اضطرابات المزاج".

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة إلى خلق دورة من الارتفاعات والانخفاضات العاطفية، مما يؤثر على الصحة العقلية.

من ناحية أخرى، تدعم أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة وفيتامين د بنية الدماغ وتقلل من الالتهابات، وتحسن المزاج بشكل كبير وتقلل من أعراض الاكتئاب والقلق.

التغذية تنظم مزاجك

يتلقى الدماغ حوالي 20٪ من السعرات الحرارية اليومية التي نتناولها وهذا ليس فقط للطاقة، ولكن أيضًا للمغذيات الدقيقة التي تنظم الناقلات العصبية، مثل السيروتونين.

وقد ارتبطت الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل السلمون وبذور الكتان، بشكل مباشر بتقليل الاكتئاب، في حين توفر الكربوهيدرات المعقدة من الحبوب الكاملة إطلاقًا ثابتًا للجلوكوز، مما يعمل على موازنة المزاج بشكل أكبر.

كما أن هناك علاقة حاسمة بين صحة الأمعاء والصحة العقلية، حيث تلعب بكتيريا الأمعاء النافعة دورًا مهمًا في الصحة النفسية.

و تتواصل تريليونات البكتيريا الموجودة في الأمعاء مع الدماغ، مما يؤثر على الحالة المزاجية والوظائف الإدراكية.

الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والملفوف المخلل غنية بالبروبيوتيك التي تدعم الأمعاء الصحية، وتعزز الاستقرار العاطفي بشكل غير مباشر.

نقص التغذية يؤدي إلى الاكتئاب

وأوضح الخبراء أن نقص التغذية هو عامل خفي في اضطرابات الصحة العقلية على سبيل المثال، ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين د بالاضطراب العاطفي الموسمي، في حين أن نقص المغنيسيوم والزنك يمكن أن يؤدي إلى القلق والاكتئاب.

ونصح الخبراء بدمج الخضراوات الورقية الداكنة والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي للمساعدة في مكافحة هذا النقص.

تكوين علاقة واعية مع الطعام

وأكد الخبراء أن تكوين علاقة واعية مع الطعام هو مفتاح الصحة النفسية، عندما نأكل ببطء، ونستمتع بكل قضمة يعزز هذا الاتصال الوعي العاطفي ويمكن أن يساعدنا في اتخاذ خيارات طعام أفضل.