أطباء قصر العيني يكشفون لـ"مصر تستطيع" تفاصيل جراحة انتزاع سيخ من عظام طفل

كتب محمد شعلان

قدم الاعلامي أحمد فايق، فقرة خاصة ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة دي إم سي، تكشف تفاصيل إجراء جراحة حرجة من 11 طبيبا بالقصر العيني ينجحون في استخراج سيخ من عظام حوض طفل عمره 11 عاما وانقاذ حياة طفل سقط من ارتفاع 10 أمتار على سيخ.

وأوضح الدكتور محمد مجدي البربري استاذ جراحة الأطفال رئيس اقسم الرجاحة العامة بطب القاهرة، أن جراحة حالات الاطفال تختلف عن الكبار بسبب انخفاض نسبة الدم في الجسم عن الكبار وأيضا يحتاج الطفل لأطباء متخصص وهذا ما تتميز به مستشفى القصر العيني.

وتابع: "في فريق دائم من جراحين الأطفال متواجد دائما في مستشفى القصر العيني وأحد مميزات المراكز الكبيرة زي القصر العيني بيكون في الكثير من المتخصصين، وتم اجراء كل الأشعات والتحاليل واستخراج السيخ من الطفل بنسبة نجاح 100%.

فيما قال الدكتور مصطفى دسوقي مدرس واستشاري جراحة الاطفال بمستشفى القصر العيني، إن أسرة الطفل صاحب الواقعة كانوا في حالة من الفزع ودورنا إننا نطمئن الأهل ومحظوظين أننا موجودين في القصر العيني وفي 11 تخصص تخدم على بعضها وتم التعامل مع الطفل، موضحا أن الطفل كان جاء للمستشفى محول من إحدى المستشفيات وما زال السيخ داخله.

واستكمل: "تم تثبيت مكان السيخ بحيث أنه لا يصل لأعضاء داخلية وجالنا الطفل حالته مستقرة، وتم مناظرة الحالة من كل الفرق بحيث نقدم أحسن خدمة، وتكلمنا مع الأهل وعرفنا أنه كان بيقفذ من سطح لسطح منزل آخر ووقع"، مشيرا إلى أن الطفل كان يتألم من الوجع ولكن جزء من اجزاء العلاج نعطيه مسكنات وعندنا فريق طوارئ قوي جدا وتعامل سريعا مع الحالة.

