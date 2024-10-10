آليات التواصل مع وزارة التضامن للحصول على الخدمات وتقديم الشكاوى.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر المستفيدة من البرامج التى تنفذها الوزارة .

وفى نفس السياق تتلقى وزارة التضامن الاجتماعي الشكاوى والبلاغات والاستفسار من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة "16439" والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء "16528 " والخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة "15044 "والخط الساخن لكارت تكافل وكرامة "19680 "و الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023" والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي " 16868"

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد دشنت الخط الساخن لأبناء مصر رقم "19828"، وهو خط أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، حيث يستقبل الاتصالات عليه شباب مدربين من خريجي دور الرعاية لديهم تجارب مشتركة في الرعاية البديلة، تم اختيارهم بعناية شديدة للمساهمة في حل المشكلات والأزمات التي يتعرض لها أقرانهم في دور الرعاية.