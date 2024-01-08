50.79 ألف برميل زيت يوميا.. تفاصيل وضع 45 بئرا استكشافية على الإنتاج

كتبت – مروة الغول

يكثف قطاع البترول الأنشطة المتعلقة بالبحث والاستكشاف عن البترول وتنميتهما وذلك من أجل زيادة معدلات الإنتاج من خلال تحقيق اكتشافات جديدة، والإسراع بتنميتها ووضعها على خريطة الإنتاج حيث تم خلال العام 2023-2022 وضع 45 بئراً استكشافية جديدة (37) زيت و(8) غاز على الإنتاج بمعدل إنتاج مبدئي حوالي 50.79 ألف برميل زيت يومياً، 5.04 ألف برميل متكثفات يومياً، 196مليون قدم 3 غاز يوماً.

وأشار تقرير لوزارة البترول إلى أنه تم وضع 306 آبار تنموية جديدة (285) زيت 21 غاز بمعدل إنتاج مبدئى 155.2 ألف برميل زيت يومياً، 9.22 ألف برميل متكثفات يومياً ،426 مليون قدم 3 غاز يوميا وبلغ عدد الآبار المنتجة للزيت الخام خلال العام المالي 3495 بئراً منها 213 بئراً بالتدفق الطبيعي.

وشهد 2023 عام، وضع عدد من الحقول الجديدة على خريطة الإنتاج، إذ تم الانتهاء من وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يوميًا، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى 307 ملايين دولار.