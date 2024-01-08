هل يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ك على تدفق الدورة الشهرية؟

كتبت فاطمة ياسر

كيف يؤثر نقص فيتامين ك على الدورة الشهرية؟ هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بنزيف أثناء الدورة الشهرية، فقد يكون ذلك بسبب الاختلالات الهرمونية أو الأورام الليفية الرحمية أو بعض الحالات الطبية مثل اضطرابات الغدة الدرقية، وفي بعض الأحيان، يلعب التوتر أو زيادة الوزن وفقدان الوزن أيضًا دورًا في التأثير على الدورة الشهرية، وثبت أنه يمكن أن يؤثر نقص فيتامينك على الدورة الشهرية، وذلك وفقًا لموقع healthshots يلعب فيتامين ك دورًا في تخثر الدم، ويمكن أن يؤثر نقص هذا الفيتامين على نزيف الدورة الشهرية، فعند نقص نسبته قد يستغرق الدم وقتًا أطول للتجلط، مما يؤدي إلى زيادة النزيف أو فترات الحيض الشديدة.

ويتم تحديد نقص فيتامينك عبر ظهور بعض العلامات المبكرة

- يمكن لاختبار الدم قياس مستويات فيتامين ك في الدم، و هذه هي الطريقة الأكثر مباشرة ودقة لتشخيص النقص.

- يقوم اختبار زمن البروثرومبين (PT) بتقييم الوقت الذي يستغرقه الدم في التجلط.