مباحثات عراقية للعمل على سرعة تشكيل الحكومات المحلية

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات في البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، مساء الأحد، عن مكتب السوداني في بيان قوله إن، "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استقبل رئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي، وجري خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية دعم جهود الحكومة في المضي قدما بتنفيذ الخطط التنموية وفق ما تعهدت به في برنامجها التنفيذي.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية تضافر جهود القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات، من أجل الإسراع بتشكيل الحكومات المحلية، بما يساعد على تعزيز وبسط الأمن والاستقرار في محافظات البلاد.