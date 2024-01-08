زوجة تلاحق زوجها ووالدته بدعوى حبس بعد اتهامهما بالاستيلاء على منقولاتها

كتبت أسماء شلبي

"بعد شهور من زوجي طردتني والدة زوجي للشارع مستغلة سفره، وعندما عاد رفض إرجاعي لمنزلي واتهمني بالإساءة لوالدته كذبا، وشهر بسمعتي، وهددني بعدم الاعتراف بنسب الطفل الذي أحمله وأشترط لعقد الصلح تنازلي عن قائمة المنقولات والمصوغات وتسليمها له"..كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها ووالدته بدعوي حبس أمام محكمة الجنح بأكتوبر.

وتابعت الزوجة:" رفضت تصرفاته وتهديده لى وأقمت دعوي طلاق، فقام بإخلاء منزلي من المنقولات وباعها واستولي على مصوغاتي، وقام بزيارة منزل عائلتي وتعدوا علي بالضرب المبرح، وحررت بلاغ بالواقعة وقدمت شهادة الشهود وتقارير طبية عن الإصابات التي ألحقوها بي، وأقمت دعوي تبديد قائمة منقولات ومصوغات، وطالبت بإلزامه برد 700 ألف جنيه لى".

وأضافت الزوجة:" دمر حياتي وهجرني وهددني بعدم الاعتراف بنسب طفلي، وشهر بسمعتي بسبب تحريض والدته، لأذوق الويل، لأكتشف حقيقته وعدم تحمله المسئولية، ورفضه الوقوف بجواري وتبرأه من المسئولية، لأعيش في جحيم بعد أن طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج في ظل إصراره علي إيذائي، لأطلب الطلاق للضرر بعد أن أصبحت عاجزه عن التصدي لعنفه، وتسببه في تدهور حالتي الصحية وتدمير حالتي النفسية".

وتشمل حقوق المرأة بعد الطلاق، مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، ونفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية، إذا كانت حاضنة لها الحق بالتمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار، وأجر رضاعة، نفقة للصغار، ومصروفات علاج للصغار،ومصروفات تعليم للصغار، مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.