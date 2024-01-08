تنفيذ 6768 مشروعًا جديدا في البحيرة بتكلفة 78.6 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل

وأوضحت نائب محافظ البحيرة ،أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،قد ساهمت بشكل كبير فى تغيير وجه الحياة بقرى المحافظة.

مشيرة إلى أن عدد المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة" بمراكز محافظة البحيرة بلغت 8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة بالبحيرة تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى داخل 6 مراكز هى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون"، بإجمالى 43 قرية رئيسية و 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا إلى جانب إدراج مركزى الدلنجات وإيتاى البارود ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وذلك لخدمة أكثر من مليون مواطن بمحافظة البحيرة.