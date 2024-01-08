تنفيذ 6768 مشروعًا جديدا في البحيرة بتكلفة 78.6 مليار جنيه.. اعرف التفاصيل

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة قد شهدت خلال السنوات الماضية، طفرة غير مسبوقه فى كافة المجالات الخدمية والتنموية ، التى ساهمت فى رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت أن عدد المشروعات التى تم تنفيذها بمحافظة البحيرة، بلغ 6768 مشروعًا تغطى كافة المجالات الخدمية والتنموية، بتكلفة أكثر من 87.6 مليار جنيه.
وأوضحت نائب محافظ البحيرة ،أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،قد ساهمت بشكل كبير فى تغيير وجه الحياة بقرى المحافظة.
مشيرة إلى أن عدد المشروعات الجارى تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة" بمراكز محافظة البحيرة بلغت 8344 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه.
يذكر أن مبادرة حياة كريمة بالبحيرة تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى داخل 6 مراكز هى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون"، بإجمالى 43 قرية رئيسية و 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا إلى جانب إدراج مركزى الدلنجات وإيتاى البارود ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وذلك لخدمة أكثر من مليون مواطن بمحافظة البحيرة.
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