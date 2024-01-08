إيطاليا تدعو لتشكيل جيش أوروبي للحفاظ على السلام في العالم

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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يشكل جيشًا مشتركًا ليلعب دورًا في حفظ السلام ومنع نشوب الصراعات.

وأضاف تاياني - في حوار أجرته صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية ونقله موقع "ديفينس إنداستري" الأوروبي الأحد - أن التعاون الأوروبي الوثيق في المجال العسكري يمثل أولوية لحزب "إيطاليا.. إلى الأمام" الذي يتزعمه.

وتابع: "إذا كنا نريد أن نصبح حافظين للسلام في العالم، فنحن بحاجة إلى جيش أوروبي... هذا شرط مسبق أساسي ليكون لدينا سياسة خارجية أوروبية فعالة".

وأشار تاياني إلى أنه "في عالم يضم أطرافا قوية مثل الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا، ويموج بأزمات تمتد من الشرق الأوسط إلى منطقة المحيط الهادئ، لا يمكن حماية المواطنين الإيطاليين أو الألمان أو الفرنسيين أو السلوفينيين إلا من خلال كيان موجود بالفعل وهو الاتحاد الأوروبي".

وقد صعد التعاون الأوروبي في المجال العسكري على جدول الأعمال السياسي منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي تقترب من عامها الثاني.

وأصبح أنطونيو تاياني زعيم حزب "إيطاليا.. إلى الأمام" عقب وفاة سيلفيو برلسكوني، العام الماضي.

وستكون انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها في يونيو المقبل أول اختبار لشعبية الحزب بعد وفاة زعيمه السابق صاحب الشخصية الكاريزمية.