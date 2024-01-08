أسعار الأسماك اليوم الاثنين في الأسواق

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار السمك في مصر اليوم الاثنين وسجل سعر كيلو البلطي بين 62 و66 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطى مقاس رقم 2 سعر 58 و62 جنيها والبلطي الأسواني من 20 إلي 60 جنيها، والفيلية البطلي من 40 إلي 200 جنيه في سوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلك بزيادة 10 إلي 15% عن سوق الجملة.

وسجل سعر القشر البياض من 80 إلي 120 جنيها، والبيضاء الأملس من 60 إلي 100 جنيه والمكرونة السويسي من 65 إلي 110 جنيهات للكيلو في الجملة وسمك موسي 170 إلي 370 جنيها، وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 190 إلي 390 جنيها والكابوريا من 40 إلي 220 جنيها والمورجان من 55 إلي 65 جنيها.

وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 525 إلي 590 جنيها والجمبري مقاس 1 من 420 إلي 520 جنيها والجمبري مقاس 2 يسجل 320 إلي 410 جنيهات والجمبري 3 من 85 إلي 235 جنيها.