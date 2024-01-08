أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج الأسبوع المقبل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
ذكرى يوم الشهيد.. الأزهر يدعو شرفاء العالم لمواجهة جرائم الكيان الصهيونى
تعرف على تفاصيل مجهودات وزارة الرى لتطوير البحيرات الشمالية
وزارة التعليم: تجهيز الامتحان الإلكترونى لأولى وثانية ثانوى عبر المنصة
الحكومة: نستهدف توفير 8 ملايين فرصة عمل فى الفترة من 2024 إلى 2030
الجامع الأزهر يفتح باب التقدم لمحفظى القرآن الكريم برواق شمال سيناء
البابا تواضروس يستقبل نقيب أشراف الحجاز فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
التضامن تعلن عن مسابقة لطلاب كليات الإعلام لإعداد فيلم وثائقي حول "وحدات التضامن"
وزارة الهجرة تهيب بالطلاب المصريين الدارسين بالسودان عدم العودة لمناطق النزاعات
الصحة توجه بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته لتقدم الخدمة للمواطنين
وزارة التموين: نستهدف إنتاج 100 ألف طن سكر بمصنع أرمنت
البحوث الفلكية: 7 لجان لاستطلاع هلال شهر رجب الخميس المقبل
إزاى تبلغ عن التاجر حال ثبوت تلاعبه بأسعار السلع.. اعرف الخطوات
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