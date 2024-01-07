%50 من قدرة الشبكة الكهربائية ستكون من الطاقات المتجددة بحلول 2040

كتبت رحمة رمضان

وضعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خطة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة نسبة مشاركتها في إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء في مصر، حيث تستهدف الوصول إلى نسبة الطاقات المتجددة إلى 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بواقع 142 ألف ميجا وات.

وكشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبأفريقيا، لافتا إلى أنه جار تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتصبح 42% بحلول عام 2030.

وتابع المصدر أنه جار التعاقد على إنشاء محطات طاقة متجددة بتكلفة 2.4 سنت لكل كيلو وات ساعة، وهو السعر الأقل على مستوى العالم، لافتا إلى أن الدولة اشترطت أن يتم توفير 25% من العملة المحلية و75% من العملة الأجنبية.