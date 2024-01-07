اليوم السابع
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%50 من قدرة الشبكة الكهربائية ستكون من الطاقات المتجددة بحلول 2040

الأحد، 07 يناير 2024 01:00 ص
%50 من قدرة الشبكة الكهربائية ستكون من الطاقات المتجددة بحلول 2040 الطاقة الجديدة
كتبت رحمة رمضان

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وضعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خطة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة نسبة مشاركتها في إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء في مصر، حيث تستهدف الوصول إلى نسبة الطاقات المتجددة إلى 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بواقع 142 ألف ميجا وات.
 
وكشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل وبأفريقيا، لافتا إلى أنه جار تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتصبح 42% بحلول عام 2030.
 
وتابع المصدر أنه جار التعاقد على إنشاء محطات طاقة متجددة بتكلفة 2.4 سنت لكل كيلو وات ساعة، وهو السعر الأقل على مستوى العالم، لافتا إلى أن الدولة اشترطت أن يتم توفير 25% من العملة المحلية و75% من العملة الأجنبية.
 






الكهرباء

الطاقة المتجددة

هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة

الهيدروجين الاخضر




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