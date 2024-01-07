465 طائرة هبطت بمطار العريش لنقل المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان

العريش ـ محمد حسين

ارتفع عدد إجمالي الطائرات التي هبطت بمطار العريش تنقل مساعدات لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 465 طائرة، بعد أن استقبال أولى رحلات نقل المساعدات جوا في 12 أكتوبر 2023.

استقبل المطار خلال الساعات الماضية طائرة سعودية تحمل على متنها كمية من المساعدات لصالح قطاع غزة، قادمة من مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض تحمل على متنها 23 طنًا من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية لصالح قطاع غزة وقامت فرق التطوع بالهلال الأحمر المصري بإفراغ شحنة الطائرات تمهيدا لنقلها بشاحنات إلى مخازن الهلال الأحمر اللوجستية في مدينة العريش، لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع نظيره الفلسطيني، وهي الطائرة رقم 38 ضمن الجسر الجوي السعودي التي يصل مطار العريش الدولي لصالح قطاع غزة، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 465 طائرة نقلت مساعدات ووفود رسمية، بينها 382 طائرة حملت أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.

وأوضحت بيانات حركة استقبال طائرات المساعدات والأفراد أن الدول التي وصلت منها الطائرات هي الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبي والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.

تسلم الهلال الأحمر المصري شحنات المساعدات التي نقلتها الطائرات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية في مدينة العريش ومنها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودي.