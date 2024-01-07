وفد من مشايخ أوقاف شمال سيناء يهنئ أقباط العريش بعيد الميلاد المجيد.. صور

العريش ـ محمد حسين

قدم وفد من مديرية أوقاف شمال سيناء التهنئة للأقباط بالعريش بعيد الميلاد المجيد وترأس الوفد الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء .

جاء ذلك ضمن مراسم الاحتفال بعيد الميلاد التي تشهدها مطرانية شمال سيناء بحي الضاحية بالعريش، واستقبل المهنئين الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء.

وفي كلمته قال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إنه يتقدم بالتهنئة باسم قيادات وأئمة الأوقاف، والعاملين جميعهم بمديرية أوقاف شمال سيناء، وأكد علاقات الود والمحبة بين الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه، مشيرًا إلى أن كلاً من المسلمين والمسيحيين يحتفلان بالمناسبات الدينية ويشاركون بعضهم البعض في كافة المناسبات لعمق الروابط والعلاقات الأخوية القوية التي تجمع بين أبناء مصر عامة ومحافظة شمال سيناء خاصة، وهو الذي يظهر في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية المختلفة.

وبدأت مطرانية شمال سيناء بالعريش مبكرا استقبال المهنئين بالعيد من أهالي شمال سيناء الذين يتوافدون تباعا على مقرها في حي ضاحية السلام.



جانب من التهنئة