وزير الداخلية النمساوي: نشارك في تمويل 500 مشروع مساعدات سنويا حول العالم

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أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي أن الوزارة تشارك في دعم وتمويل حوالي 500 مشروع مساعدات سنويًا حول العالم .

وقال الوزير - في تصريح ، أثناء استقباله مجموعة من الأطفال يقومون بجمع تبرعات بمناسبة احتفال البلاد بعيد الغطاس - انه يشكر هؤلاء الاطفال على التزامهم الضخم في دعم المجتمع المدني.

وأوضح الوزير أن المجتمع المدني يلعب دورا كبيرا من أجل عالم عادل في مواجهة أزمة المناخ وعلاج أزمة تدفق اللاجئين بسبب الحروب.

وأضاف: أمر رائع أن يلتزم الأطفال والشباب بالمساعدة في توفير حياة كريمة ودعم الأمن الغذائي وتوفير مياه الشرب النظيفة والتعليم المدرسي ورعاية أطفال الشوارع وحماية حقوق الإنسان والطبيعة، موضحا أنه في عام 2024، سيكون تركيز الحملة على حماية الأطفال وتدريب الشباب في جواتيمالا.

يشار إلى أنه في عام 2023، جمع هؤلاء الأطفال، حوالي 19.2 مليون يورو للأشخاص المحتاجين.