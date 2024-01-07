اليوم السابع
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وزيرا التعليم والتعليم العالي يتقدمان بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني

الأحد، 07 يناير 2024 12:13 م
وزيرا التعليم والتعليم العالي يتقدمان بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني وزيرا التعليم والتعليم العالي يتقدمان بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني
كتب محمود طه حسين

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تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
 
وأعرب الدكتور رضا حجازي والدكتور أيمن عاشور، عن تهنئتهما لجميع الأخوة الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد، داعين المولى عز وجل أن يعيد عليهم وعلى جميع المصريين الأيام بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم ويديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
 






وزارة التربية والتعليم

عيد الميلاد المجيد

وزير التعليم يقدم التهنئة للبابا تواضروس



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