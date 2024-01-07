وجدوا الجثة فى الثلاجة.. صدفة تؤدى لاكتشاف وفاة عجوز أمريكية قبل 9 سنوات

وكالات الأنباء

بالصدفة تم اكتشاف وفاة عجوز أمريكية من ولاية كاليفورنيا، بطريقة صادمة، قبل 9 سنوات، وأعلنت شرطة مدينة سان دييجو أن بعض أقارب العجوز مارى مارجريت هاكسبى جونز، 81 عامًا، حين زاروا منزلها عثروا على جثتها داخل الثلاجة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن أقارب مارى مارجريت هاكسبي جونز لم يقابلوها أو يتحدثوا إليها منذ 9 سنوات، وهو ما يضع احتمال وفاتها في عام 2014، بحسب فوكس نيوز.

وأكد أن الحادث يتم التعامل معه كجريمة قتل، وأن الفحص المبدئي للجثة أكد عدم وجود إصابات ظاهرة، وأن سبب الوفاة الحقيقي سيتم تحديده عقب إجراء التشريح اللازم للضحية.

وقال المحققون إنهم مقتنعون بفكرة وفاة الضحية قبل 9 سنوات، ويحاولون العثور على أي شخص يمتلك معلومات عنها خلال تلك الفترة.

من جانبه، تحدث المحقق السابق بيت كاريللو عن الحادث في تصريحات صحفية، قائلًا: إن الأرجح هو وجود شخص مستفيد من عدم إعلان وفاة الضحية، لاستغلال حساباتها البنكية، مرجحًا أن التحقيقات ستثبت صحة وجهة نظره.